Dove vedere in tv Darderi-Faria ATP Estoril 2026 | orario programma streaming
Venerdì 24 luglio, Luciano Darderi affronta Jaime Faria negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril. Dopo aver vinto il suo primo match concedendo solo un game allo spagnolo Pedro Martinez, il tennista si prepara per questa sfida. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con orario e programma disponibili sui canali sportivi dedicati all’evento.
Dopo aver concesso un solo game allo spagnolo Pedro Martinez nel match d’esordio, Luciano Darderi torna in campo venerdì 24 luglio per affrontare il portoghese Jaime Faria nell’ultimo quarto di finale dell’ ATP 250 di Estoril 2026. Il tennista azzurro, accreditato della seconda testa di serie, partirà favorito anche contro il beniamino locale sulla terra battuta lusitana. Darderi, numero 21 del ranking mondiale, spera di arrivare fino in fondo anche a Estoril per dare continuità all’ottimo torneo disputato la scorsa settimana a Bastad (finale persa con Rublev) e mettere del fieno in cascina prima di volare oltreoceano per lo swing sul cemento nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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