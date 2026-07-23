Dove vedere in tv Darderi-Faria ATP Estoril 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Venerdì 24 luglio, Luciano Darderi affronta Jaime Faria negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril. Dopo aver vinto il suo primo match concedendo solo un game allo spagnolo Pedro Martinez, il tennista si prepara per questa sfida. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con orario e programma disponibili sui canali sportivi dedicati all’evento.