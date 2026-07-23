Dove vedere in tv Darderi-Martinez oggi ATP Estoril 2026 | orario programma streaming

Oggi, all’ATP di Estoril, Luciano Darderi debutta nel torneo affrontando nel secondo turno il qualificato spagnolo Pedro Martinez. La partita si svolge nella quarta giornata del programma del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orario ancora da definire. Darderi, numero due del seeding, si prepara a scendere in campo dopo aver passato il turno nel torneo.

Nella quarta giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ ATP 250 di Estoril 2026 di tennis anche per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw il qualificato spagnolo Pedro Martinez. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-MARTINEZ (2° MATCH DALLE 18.00) L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’iberico sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 13.00 italiane di domani, giovedì 23 luglio, sull’ Estadio Millennium: nei quattro precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 3-1. Il match tra Luciano Darderi e... 🔗 Leggi su Oasport.it

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