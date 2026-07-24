Gianmarco Tamberi sarà presente ai Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze questo fine settimana. La sua partecipazione non è ancora stata confermata ufficialmente. La competizione si svolge nel weekend e sarà possibile seguire alcuni momenti in diretta streaming. Gli orari delle gare e il programma completo sono stati resi noti dall'organizzazione.

Gianmarco Tamberi, che deve ancora confermare ufficialmente la sua partecipazione, sarà uno degli osservati speciali questo weekend allo stadio Ridolfi di Firenze in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026. Vedremo se il fuoriclasse marchigiano si presenterà in pedana per la gara maschile di salto in alto che metterà in palio il titolo tricolore quando mancano due settimane al via degli Europei di Birmingham. ‘Gimbo’ sta provando a salire di colpi in vista della rassegna continentale, dopo aver ottenuto un discreto 2.23 al debutto stagionale in Diamond League a Montecarlo il 10 luglio. Il campione d’Europa in carica troverà a Firenze il talento emergente Matteo Sioli, reduce da due vittorie prestigiose al Golden Gala e a Doha, oltre a Manuel Lando e Christian Falocchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere Gianmarco Tamberi in tv ai Campionati Italiani di atletica 2026: orari, programma, streaming

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