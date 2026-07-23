Dove vedere in tv i Campionati Italiani di atletica 2026 | programma orari streaming
I Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026 si terranno allo stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, con gare che coinvolgeranno atleti di livello nazionale. La copertura televisiva e lo streaming saranno disponibili durante le due giornate, offrendo agli spettatori le principali competizioni in diretta. La finale di qualificazione e le premiazioni sono previste nel pomeriggio di domenica.
Lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà da sabato 25 a domenica 26 luglio i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultima tappa di passaggio in vista degli Europei di Birmingham (10-16 agosto). Il capoluogo toscano accoglierà diversi big azzurri che si preparano ad essere protagonisti anche tra poco più di due settimane nell’evento clou dell’estate. Nell’entry list degli Assoluti ci sono i primatisti nazionali dei 100 metri Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, entrambi alla ricerca di una buona prestazione per avere delle conferme in vista della rassegna continentale, ma tra gli iscritti figurano anche Nadia Battocletti (nei 5000 ma anche nei 1500 metri), Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli nel salto in alto, Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel salto triplo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, l’ottocentista Eloisa Coiro e tanti altri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati italiani Assoluti 2026 senior IV
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