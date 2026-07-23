Dove vedere in tv i Campionati Italiani di atletica 2026 | programma orari streaming

Notizia in breve

I Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026 si terranno allo stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, con gare che coinvolgeranno atleti di livello nazionale. La copertura televisiva e lo streaming saranno disponibili durante le due giornate, offrendo agli spettatori le principali competizioni in diretta. La finale di qualificazione e le premiazioni sono previste nel pomeriggio di domenica.