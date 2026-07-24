Dove vedere Darderi Galatasaray-Monza e lo sport in tv di venerdì 24 luglio

Venerdì 24 luglio, in tv si possono seguire diverse competizioni sportive. Tra queste, la partita tra Galatasaray e Monza, oltre a eventi di tennis con Jennifer Ruggeri e Francesca Jones a Palermo. Le trasmissioni sono disponibili su canali sportivi e piattaforme digitali, con orari e dettagli di programmazione da verificare.

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