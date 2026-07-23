Giovedì 23 luglio, in televisione e streaming, si vedranno principalmente un'amichevole tra Cagliari e Sampdoria e tre partite della Copa Sudamericana, disputate nella notte tra giovedì e venerdì. Non sono previsti incontri di calcio di alto livello internazionale o eventi di grande richiamo. La giornata sportiva si concentra su queste quattro partite, senza altri eventi di rilievo programmati per il giorno.

Giovedì 23 luglio la giornata di appuntamenti sportivi da vedere in tv e in streaming non sarà particolarmente ricca per gli appassionati di calcio. Ci sarà l'amichevole tra Cagliari e Sampdoria e nella notte tra giovedì e venerdì si giocheranno tre partite della Copa Sudamericana. 19 - Amichevole: Cagliari-Sampdoria, DAZN00 - Copa Sudamericana: Bolivar-Gremio, Como TV2.30 - Copa Sudamericana: Boca Juniors-O'Higgins, Como TV2.30 - Copa Sudamericana: Santa Fe-Carcas, Como TV Tanti gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati di tennis oggi, giovedì 23 luglio. A Estoril Luciano Darderi affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, al torneo di Palermo si sfideranno Dalila Spitieri e Lucia Bronzetti, mentre Noemi Basiletti giocherà contro la tedesca Mina Hodzic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Darderi-Martinez, tutto lo sport in tv di giovedì 23 luglio

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