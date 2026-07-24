Venerdì 24 luglio, in televisione e streaming, sono in programma diversi eventi sportivi. La copertura include varie discipline, con orari e canali specifici indicati per seguire le gare dal vivo. La guida di OA Sport fornisce dettagli su tutte le trasmissioni previste per la giornata, senza omissioni. Gli appassionati possono seguire gli incontri e le competizioni attraverso i canali tradizionali o le piattaforme online, garantendo una visione completa degli appuntamenti sportivi in programma.

Oggi, venerdì 24 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulla pista dell’Hungaroring, teatro dell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito magiaro scopriremo se la Ferrari saprà davvero puntare al massimo possibile, lanciando il guanto di sfida a Kimi Antonelli e alla Mercedes. Allargando gli orizzonti, grande attenzione dovrà essere riservata al ciclismo con la disputa della diciannovesima tappa del Tour de France 2026: si arriverà sulla leggendaria Alpe d’Huez e ci si aspetta un nuovo assolo del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 24 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER-DJOKOVIC: CAMBIA L'ORARIO DELLA SEMIFINALE. DOVE VEDERLA IN CHIARO

Notizie e thread social correlati

Sport in tv oggi (venerdì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingVenerdì 24 luglio si svolgono diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming.

Sport in tv oggi (venerdì 3 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingVenerdì 3 luglio, la giornata sportiva prevede diverse trasmissioni in TV e streaming.

Temi più discussi: Sport in tv oggi (sabato 18 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 15 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Darderi e Travaglia: tutto lo sport in tv del 17 luglio 2026; Sport in tv oggi (giovedì 16 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (venerdì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 24 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

Sport in tv oggi (giovedì 23 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - x.com

Sport in TV e streaming: i top eventi di oggi venerdi 24 luglioVenerdì 24 luglio si presenta con un ricco programma sportivo tra televisione e streaming, con appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata. Il grande interesse è concentrato soprattutto sui ... datasport.it