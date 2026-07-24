Dove svolgerà la preseason il Real Madrid nel 2026 | città stadi e programma del tour

Il Real Madrid terrà la preseason nel 2026 in una città europea non ancora annunciata, utilizzando uno stadio di nuova costruzione. La tournée pre-campionato durerà circa due settimane, con partite amichevoli programmate contro squadre locali e internazionali. La squadra partirà a metà luglio e tornerà a fine mese. Le date e le tappe precise saranno comunicate nelle prossime settimane.

2026-07-24 10:15:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Il Mondiale è finito, ma il calcio non si ferma. Tutti i club hanno iniziato i loro precampionati, incluso il Real Madrid. Il club bianconero affronta una stagione molto emozionante, con molti cambiamenti nella rosa. Tra questi, il ritorno di José Mourinho in panchina che è accompagnato da un totale di quattro acquisti, per ora. Lo scorso 13 luglio, Valdebebas aveva già cominciato a muoversi e i tifosi non vedevano l’ora di vedere la propria squadra vestire in pantaloncini e misurarsi con gli altri rivali. Si giocherà la prima amichevole del Real Madrid 1 agosto e sarà prima del Fiorentina (Giocheranno anche contro Alcorcón e Leganés, ma sono partite di preparazione a porte chiuse). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Todos los GOLES del REAL MADRID en LALIGA 2025/26!

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Olympiacos-Real Madrid, Finale Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingLa finale dell’Eurolega di basket 2026 si disputa oggi alle 20:00 ora italiana all’OAKA di Atene.

Inzaghi è sicuro: "Porterò questa città dove merita, Palermo vale il Real Madrid"L'ultima partita della stagione del Palermo si è conclusa con una vittoria, anche se amara e senza effetti pratici, contro il Catanzaro.