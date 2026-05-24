Dove vedere in tv Olympiacos-Real Madrid Finale Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dell’Eurolega di basket 2026 si disputa oggi alle 20:00 ora italiana all’OAKA di Atene. La partita vede di fronte l’Olympiacos Pireo e il Real Madrid, che si sfidano per il titolo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione continentale per club.

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E’ la giornata della finale dell’Eurolega di basket 2026! Oggi domenica 24 maggio alle 20:00 ora italiana, nella splendida cornice dell’ OAKA di Atene (Grecia), l’Olympiacos Pireo e il Real Madrid si contendono il titolo della massima competizione continentale per club. Gli ateniesi hanno estromesso in semifinale i campioni uscenti del Fenerbahce Istanbul (79-61) con una prestazione solida, grazie ai 17 punti di un Alec Peters semplicemente perfetto al tiro (77 dal campo) al pari del sempre efficace Sasha Vezenkov. L’Olympiacos prova a salire nuovamente sul tetto d’Europa dopo aver fallito nel 2023 giocando la finale nella ‘casa’ degli acerrimi rivali del Panathinaikos. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Olympiacos - Real Madrid FINAL in Kaunas | EUROLEAGUE CLASSIC GAME 2022-23

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