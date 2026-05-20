Inzaghi è sicuro | Porterò questa città dove merita Palermo vale il Real Madrid
L'ultima partita della stagione del Palermo si è conclusa con una vittoria, anche se amara e senza effetti pratici, contro il Catanzaro. La squadra aveva l’obiettivo di recuperare le tre reti di svantaggio dell’andata, ma è riuscita a segnare solo due gol, rendendo vana la rimonta. Nel frattempo, l’allenatore ha dichiarato con sicurezza il suo impegno a portare la città nel suo massimo splendore, paragonando la squadra alla rinomata realtà spagnola.
La stagione del Palermo si è chiusa con una vittoria, amara e inutile, contro il Catanzaro: i rosanero dovevano rimontare le tre reti subite all’andata in Calabria ma sono riusciti a segnarne soltanto due. Il sogno serie A si è infranto ancora una volta, nella prossima stagione la squadra ci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Come ha fatto Inzaghi, pur essendo un giocatore nella media, a vincere ogni trofeo
Sullo stesso argomento
Il Bayern Monaco annienta il Real Madrid: l’ultima squadra a battere i bavaresi in casa è stata… l’Inter di Inzaghidi Redazione Inter News 24Il Bayern Monaco asfalta il Real Madrid in Champions League: l’ultima squadra a battere i bavaresi in casa resta l’Inter di...
D'Aversa: "Il Verona vale più di quanto dice la classifica. Voglio riportare il Toro dove merita"Guardia alta, concentrazione totale e guai a sottovalutare l’Hellas ultimo della classifica.
Palermo, Inzaghi si proietta al futuro: non andrei neanche al Real Madrid. Oggi è successa una cosa che accade poche volteNon lascio le cose a metà. Oggi io non andrei neanche al Real Madrid. Lo dice chiaramente, a fine gara, Pippo Inzaghi, dopo la batosta dell’eliminazione in semifinale playoff contro il Catanzaro. P ... strettoweb.com
Inzaghi è sicuro: Porterò questa città dove merita, Palermo vale il Real MadridLe parole del tecnico rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro: A volte mi è andata bene in un anno, qua per la promozione ce ne vorranno due. Palermo è straordinaria da tutti i punti di vista: ... palermotoday.it