Inzaghi è sicuro | Porterò questa città dove merita Palermo vale il Real Madrid

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima partita della stagione del Palermo si è conclusa con una vittoria, anche se amara e senza effetti pratici, contro il Catanzaro. La squadra aveva l’obiettivo di recuperare le tre reti di svantaggio dell’andata, ma è riuscita a segnare solo due gol, rendendo vana la rimonta. Nel frattempo, l’allenatore ha dichiarato con sicurezza il suo impegno a portare la città nel suo massimo splendore, paragonando la squadra alla rinomata realtà spagnola.

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La stagione del Palermo si è chiusa con una vittoria, amara e inutile, contro il Catanzaro: i rosanero dovevano rimontare le tre reti subite all’andata in Calabria ma sono riusciti a segnarne soltanto due. Il sogno serie A si è infranto ancora una volta, nella prossima stagione la squadra ci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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