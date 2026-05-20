Inzaghi è sicuro | Porterò questa città dove merita Palermo vale il Real Madrid

L'ultima partita della stagione del Palermo si è conclusa con una vittoria, anche se amara e senza effetti pratici, contro il Catanzaro. La squadra aveva l’obiettivo di recuperare le tre reti di svantaggio dell’andata, ma è riuscita a segnare solo due gol, rendendo vana la rimonta. Nel frattempo, l’allenatore ha dichiarato con sicurezza il suo impegno a portare la città nel suo massimo splendore, paragonando la squadra alla rinomata realtà spagnola.

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