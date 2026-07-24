Il “first-night-effect” è un fenomeno che si verifica durante la prima notte in un nuovo ambiente, come un hotel, e può influenzare la qualità del sonno. Si tratta di una risposta fisiologica che porta a un risveglio frequente e a una riduzione delle fasi di sonno profondo. Questo effetto può durare diverse ore e si manifesta più spesso nelle persone che dormono fuori casa per la prima volta. La ricerca evidenzia come il cambiamento di ambiente possa alterare i pattern di riposo notturno.

Negli ultimi anni il sonno è diventato uno dei temi più discussi nel mondo della longevità. Dormire bene anche in viaggio è ormai un vero lusso, sopratutto la prima notte in hotel . Dormire bene in viaggio è una delle sfide più sottovalutate del benessere moderno. Si pensa subito al jet lag. In realtà, anche senza cambiare fuso orario, molte persone dormono peggio già dalla prima notte in un ambiente nuovo. La ricerca definisce questo fenomeno “ first-night effect ”. In un luogo sconosciuto il cervello rimane parzialmente più vigile nei confronti di rumori, luci e stimoli ambientali. Il risultato è un sonno spesso più leggero, più frammentato e meno rigenerante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dormire bene (anche in hotel): cos’è il “first-night-effect”

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