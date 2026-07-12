Vi alzate dal divano, attraversate il corridoio, varcate la porta della cucina e improvvisamente il vuoto. Vi ritrovate a fissare il frigorifero o i fornelli con lo sguardo perso, chiedendovi perché vi trovate in quella stanza. Prima di iniziare a dubitare della vostra memoria o chiedervi se siete finiti in una simulazione come The Sims, sappiate che non siete soli e che la colpa non è della stanchezza. Siete semplicemente caduti vittime del Doorway Effect, comunemente noto come effetto soglia. Si tratta di un fenomeno bizzarro e frustrante che, contrariamente a quanto si possa pensare, non indica un “difetto” del nostro sistema cognitivo, bensì dimostra quanto il nostro cervello sia una macchina incredibilmente efficiente e votata al risparmio energetico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cos’è il Doorway Effect: quando entriamo in una stanza e dimentichiamo il perché

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The Doorway Effect: Why You Forget When You Enter a Room | English Listening Practice (Ep. 11)

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