Cos’è il Doorway Effect | quando entriamo in una stanza e dimentichiamo il perché

Da metropolitanmagazine.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Entrando in una stanza, molte persone si trovano a dimenticare il motivo per cui sono entrate. Questo fenomeno, noto come Doorway Effect, si manifesta quando si attraversa una porta e subito dopo si perde il filo del pensiero. La sensazione di vuoto e confusione si presenta spesso in modo improvviso, lasciando chi si trova in quella situazione a fissare oggetti come il frigorifero o i fornelli senza sapere cosa cercasse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vi alzate dal divano, attraversate il corridoio, varcate la porta della cucina e improvvisamente il vuoto. Vi ritrovate a fissare il frigorifero o i fornelli con lo sguardo perso, chiedendovi perché vi trovate in quella stanza. Prima di iniziare a dubitare della vostra memoria o chiedervi se siete finiti in una simulazione come The Sims, sappiate che non siete soli e che la colpa non è della stanchezza. Siete semplicemente caduti vittime del Doorway Effect, comunemente noto come effetto soglia. Si tratta di un fenomeno bizzarro e frustrante che, contrariamente a quanto si possa pensare, non indica un “difetto” del nostro sistema cognitivo, bensì dimostra quanto il nostro cervello sia una macchina incredibilmente efficiente e votata al risparmio energetico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cos8217232 il doorway effect quando entriamo in una stanza e dimentichiamo il perch233
© Metropolitanmagazine.it - Cos’è il Doorway Effect: quando entriamo in una stanza e dimentichiamo il perché
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Doorway Effect: Why You Forget When You Enter a Room | English Listening Practice (Ep. 11)

Video The Doorway Effect: Why You Forget When You Enter a Room | English Listening Practice (Ep. 11)

Notizie e thread social correlati

Il giardino diventa una stanza in più: perché scegliere una struttura in legnoUn giardino è stato trasformato in una stanza aggiuntiva grazie all’installazione di una struttura in legno.

Botox Effect: perché funziona il botulino e cosa racconta sulla scomparsa delle emozioni?Il botulino agisce bloccando temporaneamente i muscoli facciali, riducendo le rughe di espressione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web