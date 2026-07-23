L’estate è iniziata da un mese, ma c’è chi ha già collezionato molte notti insonni. Colpa del caldo, spesso con temperature record, che non permette di godere di un sonno ristoratore. Il risultato è che al mattino ci si sveglia con la sensazione di stanchezza, a cui nel corso della giornata si può aggiungere anche spossatezza, dovuta proprio all’ afa, e irritazione. Il problema è particolarmente sentito da chi non ha il condizionatore, che invece garantisce un miglior comfort e, soprattutto, meno umidità. La ragione della difficoltà nel dormire, infatti, è la fatica che il corpo fa a mantenere una temperatura interna ideale, che dovrebbe essere 11,5 gradi in meno rispetto a quella diurna, per agevolare la fase di rilassamento e addormentamento profondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Notti insonni, il trucco per dormire bene con 40° anche senza condizionatore

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12 Trucchi delle Nonne per Dormire Bene Senza Pillole (Funzionano Ancora Oggi)

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Dormire col caldo senza condizionatore: trucchi e rimedi per le notti torrideSoffri di insonnia da afa estiva? Ecco i rimedi naturali per abbassare la temperatura corporea e dormire col caldo senza condizionatore. msn.com