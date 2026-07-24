Katie Boulter e Alex De Minaur hanno celebrato due matrimoni, uno in Inghilterra e l’altro in Toscana. La prima cerimonia si è svolta nel Regno Unito, seguita da una seconda in Italia. La coppia si è sposata in due occasioni diverse, rispettivamente in un matrimonio civile e in una cerimonia più intima. Entrambe le occasioni sono state condivise con amici e familiari, senza dettagli sui luoghi specifici o le date esatte.

Ci avranno riso su, Katie Boulter e Alex De Minaur, a ripensare che una delle storie d’amore più belle del tennis è nata per caso, in aeroporto: ore 6 del mattino, Adelaide, entrambi mossi dagli impegni sportivi. Un pugno di anni dopo eccoli sposi prima in Inghilterra e poi in Toscana, nella suggestiva San Galgano. Un matrimonio che ha incuriosito per date e modalità: non capita di vedere qualcuno che si dice sì due volte nel giro di due settimane. Ma il motivo lo ha spiegato la tennista britannica: il nonno soffre di demenza, e il sogno di percorrere la navata al suo fianco era troppo forte per rischiare di non viverlo. Katie Boulter,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doppio matrimonio per Boulter e De Minaur: dopo il sì in Inghilterra, la cerimonia in Toscana

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BOULTER: IM STILL PLANNING ON MARRYING HIM! HSBC Championships

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