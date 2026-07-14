Alex de Minaur e Katie Boulter attaccati per il matrimonio nel giorno della finale di Wimbledon

Durante la finale di Wimbledon, Alex de Minaur e Katie Boulter si sono sposati, con il matrimonio che ha suscitato critiche a causa della data scelta. La coppia ha concluso un lungo fidanzamento, ma l’evento ha attirato attenzione per il momento in cui è avvenuto. Nessun dettaglio sulla location o altri aspetti è stato reso noto. La decisione di sposarsi in un giorno così importante per il torneo ha generato commenti tra gli appassionati.

Alex de Minaur e Katie Boulter hanno coronato un lungo fidanzamento con il matrimonio, ma la data scelta ha prodotto critiche per il tennista australiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Forza Alex Alex de Minaur esce a pezzi dalla sconfitta contro Cobolli e non lo nasconde Mi distrugge dentro, confessa l’australiano, ammettendo di sentirsi sempre più lontano dai suoi obiettivi #Tennis #Wimbledon #DeMinaur x.com

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