Due tennisti si sono sposati in Toscana, presso l’abbazia di San Galgano, il 21 luglio 2026. La coppia, nota nel circuito internazionale, ha scelto questa location storica per il loro matrimonio. L’evento ha visto la partecipazione di amici e colleghi del mondo dello sport. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima e raffinata, con dettagli eleganti e un ambiente di grande fascino storico. Nessuna informazione aggiuntiva sui nomi degli sposi o sui dettagli dell’evento.

Chiusdino (Siena), 21 luglio 2026 – Metti l’eleganza di due atleti costantemente sotto i riflettori che coronano il loro sogno d’amore. Il tutto unito al fascino dell’abbazia di San Galgano. Sembrano senza tempo le foto del matrimonio di Alex de Minaur e Katie Boulter. Due tennisti conosciutissimi e fidanzati da sei anni. Il loro amore è sbocciato proprio tra un torneo e l’altro Atp e Wta. Si conoscevano, ma si incontrarono in aeroporto ad Adelaide, mentre ognuno era diretto ai suoi tornei e impegni. Scattò qualcosa e da allora non si sono più lasciati. La coppia. Lui australiano, lei britannica, hanno scelto come location dei fiori d’arancio proprio la Toscana, il cui fascino tra i vip stranieri continua ad essere magnetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fascino senza tempo del matrimonio di De Minaur e Boulter: la coppia del tennis si sposa in Toscana

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