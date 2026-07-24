Il Frosinone ha annunciato l’acquisto di due giocatori provenienti dal Napoli, Hasa e Zerbin. Questa operazione rappresenta un cambio significativo nella rosa della squadra, che ha concluso due trattative contemporaneamente con il club partenopeo.

Hasa e Zerbin sono ufficialmente due nuovi giocatori del Frosinone. Doppio colpo dal Napoli, come cambia la formazione. Doppia importante operazione in entrata per il Frosinone, che infiamma la propria sessione di calciomercato chiudendo una trattativa a doppio filo con il Napoli. La società giallazzurra ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Luis Hasa e dell’esterno offensivo Alessio Zerbin. Due rinforzi di spessore che vanno ad arricchire la rosa a disposizione dello staff tecnico, garantendo al contempo qualità, prospettiva e profonda conoscenza del calcio italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Luis Hasa al Frosinone: quadriennale per il centrocampista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Doppio colpo ufficiale del Frosinone: presi Hasa e Zerbin dal Napoli. Come cambia la formazione ciociara

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