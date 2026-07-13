Zerbin e Hasa verso il Frosinone | Napoli sfoltisce

Il Napoli sta valutando due cessioni verso il Frosinone, con Alessio Zerbin e Luis Hasa tra i giocatori più vicini a lasciare la rosa. La società intende ridurre il numero di calciatori in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso, ma ancora non sono stati annunciati accordi ufficiali. La decisione fa parte di un’operazione di rinnovamento della formazione in corso.

Il Napoli lavora sulle uscite e prepara due possibili cessioni verso il Frosinone. La società azzurra deve sfoltire la rosa in vista della nuova stagione e tra i nomi più vicini alla partenza ci sono Alessio Zerbin e Luis Hasa. I due calciatori sarebbero pronti a trasferirsi in Ciociaria, dove il Frosinone sta costruendo un mercato molto attivo. Per il Napoli si tratterebbe di un doppio movimento utile ad alleggerire l’organico e liberare spazio nelle valutazioni di Massimiliano Allegri. Secondo Tuttosport, Zerbin e Hasa sono vicini al club giallazzurro. L’esterno offensivo e il giovane centrocampista potrebbero quindi trovare al Frosinone una nuova opportunità per avere maggiore continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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