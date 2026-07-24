L'Inter ha svolto due sessioni di allenamento questa mattina a Donaueschingen, sotto la guida di un allenatore ad interim. La squadra ha iniziato le attività con una seduta mattutina, alla quale ha partecipato tutta la rosa tranne un giocatore ancora assente. La giornata di allenamenti prosegue nel ritiro tedesco, segnando l'inizio del programma di lavoro sul campo.

Inter News 24 L’Inter si ritrova nel ritiro tedesco con una doppia seduta di allenamento guidata da Chivu. Ancora assente Massolin. È ufficialmente entrata nel vivo la giornata di lavoro della squadra nerazzurra nel ritiro tedesco. È iniziato da pochi minuti l’allenamento mattutino dell’Inter a Donaueschingen, località scelta per preparare al meglio i prossimi impegni stagionali. Il programma stilato dallo staff tecnico prevede una doppia seduta intensa, e i calciatori sono attualmente impegnati sul rettangolo verde per la sessione della mattinata, aperta come di consueto con una fase di attivazione atletica basata sul riscaldamento e il classico torello agli ordini di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Doppia seduta per l’Inter a Donaueschingen: il report dall’allenamento mattutino

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