Durante un concerto in Italia, circa 80.000 persone sono state fatte evacuare a causa di grandine di diverse dimensioni, accompagnata da pioggia intensa e strade allagate. Il terreno scivoloso ha causato alcuni feriti colpiti alla testa. Dopo l’evento, è stato segnalato un aumento dell’80% nel rischio di grandine di grosse dimensioni nel paese. La situazione ha portato alla chiusura temporanea di alcune aree e alla richiesta di assistenza medica.

Ottantamila persone costrette a lasciare un concerto mentre dal cielo cadono chicchi di grandine grandi diversi centimetri. Il terreno reso scivoloso dalla pioggia, le strade parzialmente allagate, gli spettatori alla ricerca di un riparo e alcuni feriti colpiti alla testa. Quanto accaduto sabato 18 luglio durante il secondo concerto milanese di Bad Bunny, all’Ippodromo Snai La Maura, non è soltanto un episodio destinato a entrare nella cronaca dell’estate. È anche un avvertimento su come stiano cambiando i temporali in Italia e sulla necessità di ripensare la gestione degli eventi che raccolgono decine di migliaia di persone in spazi aperti. Il concerto è stato prima interrotto e poi definitivamente annullato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Dopo il caos al concerto di Bad Bunny, l’allarme grandine: in Italia il rischio di chicchi giganti è aumentato dell’80%

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Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

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Dopo il caos legato all'interruzione per maltempo del concerto di Bad Bunny a Milano, esplode il dibattito sulla sicurezza della location. #BadBunny #Milano #IppodromoLaMaura x.com

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