Nel Nord Italia si sono verificati fenomeni meteorologici estremi, con pioggia intensa e grandine di grosse dimensioni. Dopo un concerto di successo venerdì sera, si sono verificati temporali violenti sabato sera, accompagnati da grandine simile a arance e danni a strutture e veicoli. Le condizioni meteo hanno causato disagi e paura tra le persone presenti, senza che siano stati segnalati infortuni gravi. La grandine ha colpito varie zone, provocando danni diffusi e difficoltà nelle operazioni di soccorso.

Buona la prima, non la seconda. Dal successo dello show di venerdì all’Ippodromo di San Siro, alla tempesta di sabato sera. Pioggia a secchiate e grandine come una sassaiola celeste. E così l’ultima data italiana del tour mondiale di Bad Bunny, artista portoricano, finisce dopo solo sei canzoni. Poi il cielo si fa buio. Alla periferia nord ovest di Milano si avvicina la supercella che sabato ha colpito tutto il Settentrione fino al Veneto e alla Romagna. Un altro fenomeno estremo che si aggiunge alle quasi 3mila grandinate mappate in Italia nel primo semestre di quest’anno. Numeri sempre più preoccupanti.Dall’afa al ghiaccio in pochi minuti. Supercelle temporalesche, downburst, fenomeni estremi di breve durata che liberano una grande energia potenziale accumulata negli ultimi giorni segnati da temperature sopra la media. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Chicchi di grandine come arance, danni e paura. Non solo al concerto di Bad Bunny. Fenomeni estremi in tutto il Nord

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