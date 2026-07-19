La grandine ferisce persone al concerto di Bad Bunny | la NASA spiega quanto grandi e veloci possono diventare i chicchi
Durante il concerto di Bad Bunny a Milano, una forte grandinata si è abbattuta sulla folla, ferendo diverse persone. I chicchi di grandine erano particolarmente grandi e veloci, secondo quanto spiegato dalla NASA. La pioggia di ghiaccio ha causato lesioni e ha interrotto l’evento, con alcuni spettatori soccorsi sul posto. La grandinata si è verificata in un breve lasso di tempo, lasciando dietro di sé danni e disagi.
Durante il concerto di Bad Bunny a Milano si è manifestata un'intensa grandinata, che ha ferito diverse persone. La NASA spiega quanto grandi e veloci possono diventare i chicchi di grandine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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