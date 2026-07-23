la ssc napoli presenta la seconda maglia per la stagione 2026 27

La SSC Napoli ha svelato la seconda maglia per la stagione 202627, realizzata in collaborazione con EA7. La divisa, chiamata Nápoles, sarà indossata dalla squadra nelle gare in trasferta. La presentazione è avvenuta tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su design o materiali. La maglia sarà disponibile per i tifosi nei negozi ufficiali e online. Non sono stati annunciati eventi o date specifiche legate alla commercializzazione.

La Ssc Napoli ha presentato la secnda divisa che indosserà la squadra azzurra nel prossimo campionato. SSC Napoli presenta Nápoles, la nuova Maglia Away per la stagione 202627, realizzata in collaborazione con EA7. Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde. La campagna di lancio è stata realizzata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della capitale argentina: La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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