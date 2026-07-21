Il club ha presentato la seconda maglia per la stagione 202627, realizzata da Puma. La maglia è di colore bianco, simbolo delle occasioni importanti. La nuova divisa riflette la filosofia del team, che considera ogni sconfitta un passo verso il ritorno alla vittoria. La presentazione è stata accompagnata da un’immagine con un ex calciatore noto, che ha indossato la maglia. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a ulteriori elementi tecnici o caratteristiche specifiche del prodotto.

PUMA e AC Milan presentano l’Away Kit 202627. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria., Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”. Poche parole impresse sul retro della maglia, sotto il collo, che uniscono chi ha attraversato la luce di Atene dopo il buio di Istanbul e chi ne raccoglie oggi l’eredità., A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - "Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il Milan presenta la seconda maglia con Pippo Inzaghi

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DOPO ISTAMBUL C'È SEMPRE ATENE DOPO BERLUSCA C'È STATO STOCAXX@ INZAGHI SEMBRAVA DEPRESSO

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