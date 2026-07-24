Dopo 25 anni Un posto al sole mi dà tranquillità Sono un padre molto severo insegno alle mie figlie un’esistenza più analogica e meno digitale | parla Michelangelo Tommaso

Michelangelo Tommaso interpreta Filippo Sartori in “Un Posto Al Sole”, ruolo che ricopre da 25 anni. L’attore, entrato nel cast all’età di 21 anni e ora 46enne, descrive la serie come un punto stabile nella sua vita. Ha dichiarato di essere un padre severo e di insegnare alle sue figlie a preferire uno stile di vita più analogico e meno digitale, mantenendo un rapporto costante con il personaggio e la produzione.

Michelangelo Tommaso, nel ruolo di Filippo Sartori, è uno dei pilastri di “Un Posto Al Sole”. L’attore è entrato nel cast 21enne ed oggi ne ha 46. Venticinque anni di fedeltà assoluta: “È un binario costante della mia vita e, viste le mie oscillazioni, è una grande fortuna perché mi dà tranquillità”. “Mi sembra di aver vissuto tante vite, nel frattempo. – ha detto a Vanity Fair – Inevitabilmente fare sempre lo stesso prodotto può essere ripetitivo, e in qualche modo lo è. Tuttavia, poi cambiano gli ingredienti intorno, cambia la tua vita, cambiano i fattori che portano alla messa in onda e trovi sempre il modo di rinnovart i. Anche perché ci sono dei giorni in cui sei molto grato del fatto che hai un qualcosa che ti fa sentire ancorato, che ti dà quella continuità di cui senti di avere bisogno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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