Il compagno della madre della bambina di due anni deceduta a Bordighera è stato arrestato e si trova in carcere. Le indagini sulla morte sono ancora in corso, mentre il padre biologico ha dichiarato di essere distrutto e ha espresso il desiderio di rivedere le sue figlie. La bambina è deceduta in circostanze ancora da chiarire, e le autorità stanno verificando eventuali responsabilità.

Assume contorni sempre più tragici la scomparsa di Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso febbraio. Dopo l’arresto della madre, è arrivata la custodia cautelare in carcere anche per il suo compagno, Manuel Iannuzzi, in quello che per gli investigatori sarebbe un quadro di maltrattamenti prolungati. Intanto, dal carcere dov’è detenuto per altri reati, ha parlato il padre biologico della bimba. Parla il padre biologico di Beatrice, la bimba di 2 anni uccisa a Bordighera Svolta nelle indagini: anche il compagno della madre in carcere La ricostruzione Parla il padre biologico di Beatrice, la bimba di 2 anni uccisa a Bordighera “Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie figlie”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambina morta a 2 anni a Bordighera, parla il padre biologico: "Sono distrutto, voglio rivedere le mie figlie"

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Bimba morta a Bordighera: i RIS indagano - Storie italiane 17/02/2026

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Bimba di 2 anni morta a #Bordighera, arrestato il compagno della madre: è accusato di maltrattamenti. #news #omicidio #bambina x.com

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