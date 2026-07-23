Michelangelo Tommaso ha dichiarato che il suo ruolo in Un posto al sole lo accompagna da 25 anni. Ha inoltre riferito che lui e sua moglie, anche lei attrice, si sono trascurati per dedicarsi alle figlie, ma si sono resi conto in tempo. Attualmente ha più di 45 anni e una figlia che frequenta le medie. Ha indicato di trovarsi in una fase di riflessione e di cambiamento, senza specificare quale direzione prenderà in futuro.

In che fase della vita è? «Un po' più matura: ho una figlia che sta andando alle medie e ho superato i 45 anni. È un momento di riflessione e di spostamento verso qualcosa di nuovo che, però, non mi è ancora chiaro cosa sia. Sto affrontando dei percorsi di approfondimento su me stesso e tanta terapia perché non smetto mai di farmi domande, sia su di me che sugli altri». Cosa ha dato il via al percorso di terapia? «Ho cominciato tanti anni fa: sono sempre stato una persona molto inquieta». Attraverso quali canali si esprimevano queste inquietudini? «Non era mai sugli altri, ma su di me: spessissimo mi sabotavo nelle situazioni lavorative e umane, non mi lanciavo nelle cose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelangelo Tommaso: «Un posto al sole mi tiene ancorato da 25 anni. Per stare dietro alle nostre figlie io e mia moglie Samanta Piccinetti ci siamo trascurati, ma ce ne siamo accorti in tempo»

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