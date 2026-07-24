Donnarumma e Alessia Elefante oggi sposi in Puglia | possibili invitati Messi Haaland e Sinner

Oggi si sono sposati in Puglia un calciatore e una donna, con la cerimonia che si è svolta in una masseria di Fasano. Dopo una festa pre-nozze tenutasi ieri sera, la coppia ha detto sì nel pomeriggio, seguita da un ricevimento. Tra gli invitati, si vocifera della presenza di alcuni calciatori di alto livello e di un tennista. La celebrazione si è svolta in un ambiente riservato e caratterizzato da un paesaggio tipico della regione.

La coppia celebra il matrimonio nella suggestiva cornice di Fasano. Dopo la festa pre-nozze di ieri sera, oggi il sì e il ricevimento in una delle masserie più esclusive della regione È arrivatoil giorno del sìperDonnarummaeAlessia Elefante. Oggi, venerdì 24 luglio, il portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germainconvolerà a nozze con la compagna di sempre, scegliendo la Puglia come cornice per uno degli eventi mondani più attesi dell’estate. Le celebrazioni sono iniziate già nella serata di giovedì,quando i futuri sposi hanno accolto parenti e amici nella prestigiosaPettolecchia – La Fortezza, a Fasano.La masseria, tra le più... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Donnarumma e Alessia Elefante: nozze blindate in Puglia tra sport, esclusività e ospiti vip

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