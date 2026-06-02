Tiziano Ferro crolla in diretta sul palco mentre canta una delle sue canzoni più intense | il video è virale

Da screenworld.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un concerto, un cantante crolla improvvisamente sul palco mentre interpreta una canzone emotivamente intensa. Il momento viene ripreso e condiviso sui social, diventando virale. Il video mostra l'artista che si accascia mentre cerca di riprendersi, attirando l'attenzione di fan e spettatori. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause o sulle condizioni di salute dell’interprete viene comunicata.

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Ci sono momenti in cui la musica smette di essere solo spettacolo e diventa qualcosa di più profondo, quasi doloroso nella sua sincerità. È quello che è accaduto sabato 30 maggio 2026 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, d urante la data zero del tour estivo Stadi26 di Tiziano Ferro. Davanti a cinquantamila persone, il cantante di Latina si è lasciato travolgere dalle emozioni, arrivando a piangere sul palco mentre interpretava uno dei brani più intensi del suo repertorio: La Fine. Le immagini hanno fatto in poche ore il giro dei social network, scatenando un’ondata di affetto e solidarietà da parte dei fan. Non si è trattato di una lacrima discreta, ma di un pianto vero, visibile, impossibile da nascondere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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