Il presidente ha annunciato di aver sospeso l’accordo con Riad, affermando di essere stato spinto da pressioni del premier israeliano affinché il regno riconosca Israele in cambio di un accordo sul nucleare. La posizione saudita è diventata più cauta e si ipotizza un possibile rifiuto dei patti di Abramo. Nel frattempo, il re ha mostrato disinteresse, creando tensioni e mettendo a rischio l’intesa tra i paesi coinvolti.

Il presidente fa un passo indietro sull’intesa rivelata mercoledì: “Pressato da Netanyahu”. Verso il no saudita ai patti di Abramo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Donald frena su patto con Riad: “Per il nucleare riconosca Israele”. Gelo di Mbs e accordo a rischio

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