Accordo Iran-USA | Trump valuta il patto sul nucleare e su Hormuz

L'ex presidente degli Stati Uniti sta considerando un accordo con l'Iran riguardante il nucleare e la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Nonostante siano stati completati i dettagli tecnici, la firma dell'intesa è stata rinviata. Si discute anche sulla possibile rimozione delle mine presenti nello stretto, che potrebbe influire sulla navigazione e sulla sicurezza marittima. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata pubblicamente.

? Domande chiave Perché Trump sta ritardando la firma nonostante l'accordo tecnico sia pronto?. Come influirà la rimozione delle mine sullo Stretto di Hormuz?. Quali condizioni deve rispettare l'Iran per lo sblocco dei fondi congelati?. Cosa accadrà all'uranio arricchito nei primi sessanta giorni del patto?.? In Breve Iran sminerà lo Stretto di Hormuz entro 30 giorni per garantire il transito navale.. USA revocheranno il blocco navale proporzionalmente alla ripresa del traffico commerciale nella zona.. Negoziati nucleari focalizzati su smaltimento uranio e gestione arricchimento nei primi 60 giorni.. Possibile sblocco fondi congelati e facilitazione aiuti umanitari verso il territorio iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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