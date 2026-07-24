Le forze dell'ordine hanno intensificato le operazioni contro le baby gang, dopo che sono stati segnalati episodi di aggressioni con armi bianche e atti di violenza nei quartieri. Anziani sono stati costretti a rimanere in casa per paura di incidenti. Durante una serata tra amici, alcuni adolescenti sono stati aggrediti da gruppi di giovani violenti. La polizia ha rafforzato i controlli nelle zone più colpite, dove si registrano spesso scontri tra bande rivali.

Anziani costretti a restare in casa, adolescenti perbene aggrediti durante una serata con gli amici, quartieri trasformati nel territorio di conquista di piccole bande violente. Don Maurizio Patriciello parte dalla realtà che incontra ogni giorno a Caivano per difendere il disegno di legge del governo sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. «Ci troviamo davanti ad una questione molto seria: i ragazzi oggi sono diventati pericolosi. Lo Stato ha il dovere di difendere chi è più debole», afferma il parroco anti-camorra in un’intervista all’ Adnkronos. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri modifica l’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Don Patriciello difende la stretta sulle baby gang: “I ragazzi sono diventati pericolosi, non volano più schiaffi ma coltelli”

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