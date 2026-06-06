Più Don Coluccia e meno degrado e baby gang la frustata di Feltri

Un prete è stato coinvolto in un episodio di violenza in strada, mentre cercava di calmare un gruppo di giovani coinvolti in atti di degrado e baby gang. L'uomo, intento a svolgere il suo ruolo, si è trovato di fronte a una situazione di tensione e disordine, con alcuni ragazzi che lo hanno aggredito. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti agli occhi di passanti e residenti della zona.

Confesso di essermi appassionato alla sua storia da quando leggo le cronache del Tempo. Solo un visionario venuto dal Salento, figlio di un operaio, potrebbe organizzare le passeggiate della legalità e poi chiamarle presidi pastorali spingendosi fin nelle strade strette del Quarticciolo o nei palazzini occupati dai clandestini di Tor Cervara dove non si vive ma si sopravvive, e i pusher fanno le ronde per tenere lontane le forze dell’ordine e governare meglio i cavallini della droga che vanno e tornano carichi di morte. Potrebbe starsene comodamente seduto in sacrestia a recitare il rosario con le vecchiette accartocciate nelle sottane nere. O impartire quattro «ave Maria» e un «Padre nostro» ai fedifraghi dei Parioli che al confessionale fingono di ravvedersi e poi vanno a letto con l’amante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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