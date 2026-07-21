In pochi giorni nello Salento sono stati segnalati tre episodi di violenza tra ragazzi, con giovani colpiti con violenza per motivi futili in luoghi pubblici. La procuratrice ha precisato che non si tratta di un fenomeno di baby gang, ma l’età dei responsabili è sempre più bassa. Gli aggressori sono coetanei che hanno agito senza considerare il dolore o il danno causato alle vittime.

Tre episodi in pochi giorni nel Salento. Tre giovanissimi colpiti con violenza, per futili motivi e in luoghi pubblici. Ad aggredirli altri coetanei incuranti del danno, del dolore fisico che potevano provocare all’altro. Privi di empatia verso il prossimo, pronti a colpire, senza paura e senza alcuna remora, anche in presenza di altri giovani. Convinti forse, in cuor loro, di poter dimostrare con la forza e la violenza la loro superiorità. Senza considerare le conseguenze di un gesto violento, e senza considerare il valore della vita dell’altro. Una serie di episodi che stanno diventando sempre più allarmanti e che spingono esperti ed addetti ai lavori ad interrogarsi sui motivi di comportamenti così aggressivi, sintomo di una criminalità giovanile che dilaga, tanto nelle grandi città del Nord, quanto nei piccoli centri del sud Italia. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Pestaggi e violenza tra ragazzi, la procuratrice Filoni: «Qui non c'è il fenomeno delle baby gang. Ma è sempre più bassa l'età di chi commettere reati»

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