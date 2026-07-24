Don Di Marzo | Non basta solo la repressionequei ragazzi vanno aiutati
Il parroco del quartiere Roccella a Palermo ha sottolineato che la repressione da sola non basta e che i giovani coinvolti devono essere aiutati. Ha chiesto politiche educative durature nel tempo e un investimento differente nella scuola. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla stretta anti-maranza, evidenziando la necessità di interventi più strutturali e di lungo termine per affrontare il problema.
Il parroco del quartiere Roccella a Palermo sulla stretta anti-maranza: “Servono politiche educative durature nel tempo. Un investimento diverso nella scuola”. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it
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