Ragazzi sempre più aggressivi | raddoppiano rapine e risse Il CNDDU | 90mila studenti usano armi Servono esempi credibili non solo repressione

In Italia, si registrano un aumento del 100% di rapine e risse tra i giovani. Secondo il CNDDU, circa 90.000 studenti portano armi a scuola. Si segnalano episodi di aggressioni, accoltellamenti, atti di bullismo e sfide estreme condivise sui social network. La richiesta è di esempi credibili e di interventi concreti, non solo di repressione. Le cronache riportano comportamenti sempre più violenti e pericolosi tra i ragazzi.

“Aggressioni, accoltellamenti, risse, atti di bullismo, sfide estreme diffuse attraverso i social network”. Non sono semplici episodi di cronaca, ma segnali preoccupanti di una trasformazione profonda che investe “il tessuto culturale, educativo e democratico della nostra società”. A sostenere la denuncia del CNDDU sono dati che delineano un quadro inquietante. Secondo il rapporto “(Dis)armati” di Save the Children, pubblicato nel 2026 sulla base delle elaborazioni del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, l’Italia registra un incremento significativo dei reati connotati da maggiore aggressività, sebbene i livelli di criminalità minorile rimangano inferiori rispetto a molti Paesi europei. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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