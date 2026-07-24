Il governo ha confermato che le persone responsabili di devastazioni o rapine dovranno affrontare sanzioni anche a 15 anni di carcere. Il ddl anti-maranza, approvato, prevede questa stretta, ma ha incontrato opposizioni e organizzazioni non governative che contestano le misure. La ministra ha sottolineato che chi commette reati, anche se minorenne, deve assumersi le proprie responsabilità, affermando che fermezza e risposte adeguate sono entrambe necessarie.

“Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. La fermezza senza alternative non basta ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema”. A parlare è la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato il disegno di legge in materia di imputabilità del minore, ribattezzato ddl anti-maranza, in riferimento a a gruppi di ragazzi protagonisti di episodi di degrado urbano o criminalità. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com “ Chi aggredisce, chi rapina chi devasta – ha sottolinea la presidente del Consiglio – deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire: arresto per i minorenni sorpresi con un’arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Chi devasta o rapina deve pagare anche a 15 anni”: Meloni blinda il ddl anti-maranza, ma le opposizioni e le ong insorgono

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Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori

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Il governo approva il ddl «anti maranza»: cambiano le regole sull'imputabilità dei minorenni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minorenni.

Ok del governo alla “norma anti maranza”, minori imputabili da 14 anni. Meloni: “Chi sbaglia deve pagare”Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori, stabilendo che i minorenni a partire dai 14 anni...

Temi più discussi: Via alla stretta anti maranza; Norma anti maranza, Giorgia Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni; Meloni Chi delinque deve pagare anche se ha 15 o 16 anni; Minori, Meloni Principio del ddl è che chi sbaglia paga, anche a 15 o 16 anni.

Giorgia Meloni: Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare. Sempre. Anche se ha quindici o sedici anni @politikosit x.com

Minori, Meloni Principio del ddl è che chi sbaglia paga, anche a 15 o 16 anniROMA (ITALPRESS) – Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Comincia da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: ch ... msn.com

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