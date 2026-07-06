i film in tv per celebrare i suoi 80 anni

Notizia in breve

Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni. Nato nel 1946, l’attore ha trascorso più della metà della sua vita lavorando come protagonista di film. È conosciuto principalmente per il ruolo di un pugile iconico, che ha interpretato in diverse produzioni cinematografiche. In occasione del suo compleanno, alcune emittenti televisive trasmettono film che lo vedono protagonista.