I film in tv per celebrare i suoi 80 anni
Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni. Nato nel 1946, l’attore ha trascorso più della metà della sua vita lavorando come protagonista di film. È conosciuto principalmente per il ruolo di un pugile iconico, che ha interpretato in diverse produzioni cinematografiche. In occasione del suo compleanno, alcune emittenti televisive trasmettono film che lo vedono protagonista.
T anti auguri al pugile più famoso della storia del cinema: oggi il leggendario Sylvester Stallone festeggia 80 anni, più della metà dei quali passati davanti alla macchina da presa. Incarnando di volta in volta personaggi consegnati al mito. Come Rocky Balboa, John Rambo e Cobra. Nomi entrati addirittura nel linguaggio comune di tutti i giorni. La prima serie di Sylvester Stallone, gangster di “Tulsa King” su Paramount+ X Leggi anche › Buon compleanno Sly! I 10 film cult del mitico Stallone che oggi compie 75 anni Sylvester Stallone compie oggi 80 anni. Nato il 6 luglio 1946 a New York, Sylvester Stallone durante il parto subisce una lesione al nervo facciale che gli causa la caratteristica espressione del viso e il modo particolare di parlare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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