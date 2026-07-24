La madre di Domenico Caliendo sui social ha scritto che non rinuncerà al processo penale, che si terrà a settembre contro alcuni medici. La stessa persona ha precisato che il processo civile contro il Monaldi non è coinvolto nel procedimento penale. Nel frattempo, si sono verificati un sit-in di sostegno a Oppido e polemiche sulla partecipazione.

«Volevo chiarire una cosa: il processo penale contro i dottori che inizierà a settembre è una cosa, il processo civile contro il Monaldi è un'altra cosa». Lo ha sostenuto su Facebook Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito.La decisione di scrivere il messaggio nasce da una circostanza. «In molti - ha chiarito - hanno confuso l'accordo stragiudiziale sul risarcimento, che potrà evitare un procedimento civile doloroso, con quello penale che invece riguarda le singole responsabilità dei dottori. In sede penale con il nostro avvocato continueremo la nostra battaglia affinché la verità sia sancita anche da un giudice». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Domenico Caliendo, la mamma sui social: «Non rinuncio al processo penale». Ed è polemica per il sit-in pro Oppido

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