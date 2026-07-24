La famiglia di Domenico Caliendo ha chiarito che sta seguendo due procedure distinte. Una riguarda un risarcimento civile con l’ospedale, mentre l’altra è un processo penale contro i medici che inizierà a settembre. La famiglia ha specificato che si tratta di questioni separate, senza collegamenti tra le due azioni legali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti delle cause o sui motivi delle procedure.

La famiglia di Domenico Caliendo precisa la distinzione tra la trattativa civile con l’ospedale e il processo penale contro i medici al via a settembre. I chiarimenti sono stati rilasciati all’agenzia di stampa ANSA. Come riportato dall’ANSA, infatti, la madre del piccolo ha spiegato come la definizione di una intesa stragiudiziale di natura economica serva unicamente a evitare le lungaggini di una causa civile, senza per questo influire in alcun modo sull’accertamento delle responsabilità individuali nel giudizio penale. La priorità dei familiari rimane quella di far emergere la verità sui fatti che hanno portato alla perdita di Domenico Caliendo, affidando la valutazione dei comportamenti sanitari alla magistratura competente. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: la madre fa chiarezza sulle azioni legali tra risarcimento civile e processo penale

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