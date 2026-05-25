La mamma di Domenico Caliendo | Insopportabile che Oppido ridesse all'interrogatorio

Patrizia Mercolino, madre di un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore, ha commentato l'interrogatorio di Guido Oppido, cardiochirurgo tra gli indagati. La donna ha definito insopportabile che Oppido abbia riso durante l'interrogatorio. La sua testimonianza riguarda l'intervento e i momenti successivi alla morte del figlio, avvenuta all'ospedale Mondali. Non sono state fornite altre dichiarazioni pubbliche o dettagli sulle indagini.

Patrizia Mercolino, mamma del bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Mondali, parla dell'interrogatorio di Guido Oppido, cardiochirurgo tra gli indagati per la morte del bimbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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