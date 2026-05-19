Domenico Caliendo | si apre una fase di dialogo tra i legali della famiglia e l’ospedale Monaldi
Nella giornata di oggi, si è aperto un confronto tra i rappresentanti legali della famiglia e il personale dell’ospedale Monaldi. L’avvocato della famiglia ha comunicato che ci sono segnali di distensione e che è stato avviato un dialogo con l’ospedale per approfondire le circostanze del caso. La discussione riguarda aspetti ancora da chiarire, e le parti hanno deciso di procedere con un confronto diretto per cercare di fare luce sulla situazione.
Domenico Caliendo: l’avvocato della famiglia annuncia segnali di distensione e l’avvio di un dialogo costruttivo con l’ospedale Monaldi per fare luce sul caso. La delicata vicenda giudiziaria e clinica legata alla tragica scomparsa del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni venuto a mancare dopo un complesso intervento di trapianto cardiaco, registra un’importante evoluzione nei rapporti tra le parti coinvolte. L’avvocato Francesco Petruzzi, che cura gli interessi legali dei genitori del minore, ha pubblicamente evidenziato l’avvio di un canale di comunicazione costruttivo con i vertici dell’azienda ospedaliera napoletana. La memoria di Domenico Caliendo resta al centro degli accertamenti, ma l’orizzonte delle indagini sembra ora orientarsi verso un clima di maggiore collaborazione tecnica. 🔗 Leggi su 2anews.it
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L'avvocato dei genitori del piccolo Domenico Caliendo rassicura sul dialogo aperto con l'Ospedale Monaldi riguardo alla quantificazione del risarcimento. #avvocatofrancescopetruzzi #bimbotrapiantato #napoli #ospedalemonaldi #risarcimento #cronaca #cro x.com
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