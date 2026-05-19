Domenico Caliendo | si apre una fase di dialogo tra i legali della famiglia e l’ospedale Monaldi

Nella giornata di oggi, si è aperto un confronto tra i rappresentanti legali della famiglia e il personale dell’ospedale Monaldi. L’avvocato della famiglia ha comunicato che ci sono segnali di distensione e che è stato avviato un dialogo con l’ospedale per approfondire le circostanze del caso. La discussione riguarda aspetti ancora da chiarire, e le parti hanno deciso di procedere con un confronto diretto per cercare di fare luce sulla situazione.

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