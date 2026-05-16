Domenico Caliendo | il legale della famiglia annuncia azioni legali a tutela della propria onorabilità

L’avvocato della famiglia ha dichiarato che sono state presentate centinaia di querele per diffamazione, in risposta a quanto pubblicato recentemente. Ha inoltre richiesto rispetto per gli accertamenti giudiziari ancora in corso, sottolineando che le azioni legali sono volte a tutelare l’onorabilità della famiglia. La vicenda coinvolge diverse affermazioni diffuse sui media e sui social network, che sono state contestate con le querele. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle accuse o sulle modalità delle indagini.

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Domenico Caliendo: l’avvocato della famiglia annuncia centinaia di querele per diffamazione e chiede rispetto per gli accertamenti giudiziari in corso. La complessa vicenda legata alla dolorosa scomparsa del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni deceduto a seguito di un trapianto di cuore, si sposta sul piano della tutela legale e della correttezza dell’informazione. L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori del minore in questo difficile percorso alla ricerca di risposte cliniche, ha preso ufficialmente la parola per denunciare una serie di attacchi personali ricevuti nell’ultimo periodo. Il nome di Domenico Caliendo resta al centro di un caso seguito con estremo rispetto dall’opinione pubblica, ma attorno al quale il legale ha ravvisato la necessità di porre un freno a condotte ritenute lesive. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: il legale della famiglia annuncia azioni legali a tutela della propria onorabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Cardiochirurghi cercano 'scudo penale' che non esiste»«Le difese dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni stanno cercando, come hanno già fatto ma senza riuscirci con le sommarie informazioni... Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di... Domenico Caliendo, il legale della famiglia deposita un video su altri organi congelati #4maggio #notizie #napoli x.com Morte di Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi: Monaldi senza medico legale? La dg si dimettaL'avvocato della famiglia Caliendo punta il dito contro la struttura: Se entro lunedì non lo avranno trovato, chiederò a Fico le dimissioni della ... fanpage.it La morte di Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Ospedale Monaldi senza medico legale? Dg si dimettaSe entro lunedì non avranno trovato un altro medico legale o 'ritrovato il dottore Maiorino' dovrò dinuovo chiedere a Fico con forza e magari stavolta di persona, ... ilmattino.it