Domenico Caliendo | il legale della famiglia replica al sit-in di sostegno al chirurgo
Il legale della famiglia di Domenico Caliendo ha commentato la manifestazione di sostegno al chirurgo coinvolto nel trapianto. La vicenda del bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto cardiaco continua a suscitare tensioni e emozioni, senza segnali di quiete. La famiglia ha espresso dolore e rabbia, mentre le autorità competenti proseguono le indagini sulla procedura e sulle eventuali responsabilità. La vicenda è al centro di discussioni pubbliche e legali.
Le parole del legale della famiglia di Domenico Caliendo dopo la manifestazione a sostegno del chirurgo coinvolto nel trapianto. Non accenna a placarsi la commozione e la tensione attorno alla drammatica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di appena due anni e mezzo scomparso in seguito al tragico esito di un trapianto cardiaco. All’indomani della manifestazione organizzata da un gruppo di genitori a sostegno del medico Guido Oppido, è arrivata la ferma presa di posizione della famiglia della giovane vittima. L’avvocato Francesco Petruzzi ha voluto richiamare l’attenzione sull’estrema gravità dei rilievi contestati dalla magistratura, stigmatizzando le manifestazioni di solidarietà rivolte al professionista coinvolto. 🔗 Leggi su 2anews.it
Avvocato Domenico Caliendo, ospedale Monaldi indifferente e sordo
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