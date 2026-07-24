Domenico Caliendo | il legale della famiglia replica al sit-in di sostegno al chirurgo

Notizia in breve

Il legale della famiglia di Domenico Caliendo ha commentato la manifestazione di sostegno al chirurgo coinvolto nel trapianto. La vicenda del bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto cardiaco continua a suscitare tensioni e emozioni, senza segnali di quiete. La famiglia ha espresso dolore e rabbia, mentre le autorità competenti proseguono le indagini sulla procedura e sulle eventuali responsabilità. La vicenda è al centro di discussioni pubbliche e legali.