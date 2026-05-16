La morte di Domenico Caliendo l' avvocato della famiglia | Ospedale Monaldi senza medico legale? Dg si dimetta

La morte di Domenico Caliendo, avvocato che rappresenta la famiglia, ha sollevato una polemica sull'organizzazione dell’ospedale Monaldi. L’avvocato ha affermato che l’ospedale non dispone di un medico legale e ha chiesto che il direttore generale si dimetta. Ha anche dichiarato che se entro lunedì non sarà trovato un nuovo medico legale o il dottore Maiorino, si rivolgerà nuovamente a un rappresentante istituzionale.

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