Dolomiti scarica di rocce e crollo sul monte Pelmo | È la montagna che cambia

Giovedì 23 luglio, poco dopo le 15, si è verificato un distacco di rocce sul versante nordovest del monte Pelmo, nella zona chiamata Caregon del Padreterno, rivolta verso Selva di Cadore. La caduta di materiale roccioso ha coinvolto il versante, causando un crollo di rocce lungo la parete montuosa. La zona è stata interessata da un episodio di dissesto naturale, con il monte Pelmo che ha continuato a modificarsi nel tempo.

Il Pelmo torna a far sentire la sua voce. Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio, poco dopo le 15, una serie di distacchi di materiale roccioso si è verificata lungo il versante nordovest del «Caregon del Padreterno», quello che guarda verso il paese di Selva di Cadore. Le immagini delle nubi di polvere sollevate dalla parete hanno attirato l’attenzione di residenti e appassionati ma al momento non si registrano danni a persone o strutture. I crolli hanno interessato una zona in quota, lontana dal sentiero 480 che gira attorno al Pelmo e che si sviluppa a una quota inferiore rispetto al punto dei distacchi. Il materiale precipitato si è incanalato nel vallone sottostante, senza coinvolgere le aree frequentate dagli escursionisti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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