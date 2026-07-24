Il Comitato per la Salvezza della Dogana ha scritto all’assessore alla Cultura per chiedere correttivi immediati riguardo ai Mercoledì al Centro Storico. La lettera esprime preoccupazione sulle modalità di svolgimento dell’evento, tenutosi nel primo appuntamento della stagione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modifiche richieste o sui problemi riscontrati durante l’organizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato per la Salvezza della Dogana interviene sul primo appuntamento dei Mercoledì al Centro Storico e scrive all’assessore alla Cultura Luca Cipriano per esprimere preoccupazione sulle modalità di svolgimento della manifestazione. Pur apprezzando la scelta di rilanciare il cuore antico della città, l’associazione critica le proiezioni sulla facciata della Dogana, giudicate inopportune, e denuncia la mancanza di adeguate misure di tutela del monumento, segnalando sporcizia, macchie di alcolici e scarsi controlli durante l’evento. LA LETTERA. “Gentile assessore, La sua nomina ci ha riempito di speranza, certi che con lei e con la sua amministrazione poteva riprendere quel dialogo e quello spirito di collaborazione venuto a mancare negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dogana, appello a Cipriano: “Servono correttivi immediati”

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