Dogana Cipriano replica a Festa | Il teatro da 250 posti è realizzabile
Un confronto si è aperto tra i rappresentanti della dogana e le autorità locali riguardo alla realizzazione di un teatro da 250 posti nella zona di Borgo Ferrovia. La questione nasce nel quadro di progetti più ampi che coinvolgono università, rigenerazione urbana e nuovi spazi culturali, mentre il centrosinistra tenta di delineare le prossime mosse per lo sviluppo del quartiere. La discussione si concentra sulle possibilità di intervento e sui parametri tecnici necessari per rendere possibile la costruzione della struttura teatrale.
Tempo di lettura: 3 minuti Tra università, rigenerazione urbana e nuovi spazi culturali, il centrosinistra prova a disegnare il futuro di Borgo Ferrovia. Nella tappa del tour elettorale andata in scena mercoledì mattina, il candidato sindaco Nello Pizza e il candidato consigliere Luca Cipriano hanno illustrato un piano di rilancio che punta a trasformare la porta est di Avellino in un polo strategico per studenti, servizi e investimenti. Il sopralluogo si è svolto davanti all’ex scuola media del quartiere, chiusa da anni e indicata come uno degli immobili chiave del progetto. “A Borgo Ferrovia vogliamo costruire un rapporto stabile tra università, quartiere e città”, ha spiegato Luca Cipriano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Dogana si sveglia: Pizza e Cipriano scommettono sulla cultura per riportare Avellino in vita
Scuola estiva teatro Procida 2026: bando della Federico II per 20 posti. Domande entro il 3 giugno, quota di 250 euroL'Università degli Studi di Napoli Federico II ha appena pubblicato un interessante documento per chi studia o lavora nel campo dello spettacolo.
Gdf sequestra in dogana Chiasso replica della F1 di Niki LaudaA seguito di un normale controllo su un automezzo diretto verso la Svizzera, la Gdf di Ponte Chiasso (Como) ha scoperto in dogana, sul pianale di un automezzo, una replica di una storica Ferrari F1, ... ansa.it
Gdf sequestra in dogana replica della F1 di Niki LaudaA seguito di un normale controllo su un automezzo diretto verso la Svizzera, la Gdf di Ponte Chiasso (Como) ha scoperto in dogana, sul pianale di un automezzo, una replica di una storica Ferrari F1, ... ansa.it