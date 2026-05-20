Dogana Cipriano replica a Festa | Il teatro da 250 posti è realizzabile

Un confronto si è aperto tra i rappresentanti della dogana e le autorità locali riguardo alla realizzazione di un teatro da 250 posti nella zona di Borgo Ferrovia. La questione nasce nel quadro di progetti più ampi che coinvolgono università, rigenerazione urbana e nuovi spazi culturali, mentre il centrosinistra tenta di delineare le prossime mosse per lo sviluppo del quartiere. La discussione si concentra sulle possibilità di intervento e sui parametri tecnici necessari per rendere possibile la costruzione della struttura teatrale.

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