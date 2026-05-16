La Dogana si sveglia | Pizza e Cipriano scommettono sulla cultura per riportare Avellino in vita
La Dogana, un edificio che si trova nel centro di Avellino da circa vent’anni, si trova ormai in condizioni di abbandono. La struttura, che un tempo rappresentava un punto di riferimento, è rimasta in stato di degrado per molto tempo, senza interventi di recupero. Recentemente, due figure locali hanno deciso di scommettere sulla cultura e sul suo rilancio, cercando di ridare vita a un simbolo della città. La loro iniziativa mira a trasformare l’area in un punto di aggregazione e di interesse culturale.
Avellino, 16 maggio 2026 — La Dogana è lì da vent'anni. Prima a marcire, abbandonata al proprio destino nel cuore della città come una ferita che nessuna amministrazione ha avuto il coraggio di rimarginare. Poi, finalmente, il restauro. Adesso l'edificio è tornato a parlare, con la sua bellezza e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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