Docenti neoimmessi PNRR1 e PNRR2 senza abilitazione comunicazione titolo entro il 25 luglio 2026 in Emilia Romagna

Le istituzioni scolastiche dell’Emilia Romagna sono tenute a comunicare entro il 25 luglio 2026 l’esito del percorso di completamento per i docenti neoassunti con contratti PNRR1 e PNRR2 che non possiedono ancora l’abilitazione. La comunicazione riguarda i vincitori di concorso senza titolo di abilitazione e si riferisce alla fase di completamento del percorso formativo richiesto. La data stabilita è valida per tutte le scuole della regione coinvolte in queste procedure.

Entro il 25 luglio 2026 le istituzioni scolastiche dell’Emilia Romagna devono comunicare l’esito del percorso di completamento per i docenti vincitori di concorso PNRR1 e PNRR2 non abilitati. L’adempimento riguarda i docenti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 20252026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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